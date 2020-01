Non c’e’ intesa sulla prescrizione, maggioranza fibrilla. Renzi: rischi incostituzionalità (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Non è bastato un nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per trovare l'accordo sulla prescrizione e sulla riforma del processo penale. Al tavolo del governo, presente il premier Giuseppe Conte, il ministro Alfonso Bonafede ha presentato la sua bozza di riforma, che contiene 35 articoli con la previsione di una delega al governo a intervenire su vari punti, dalla riforma del processo penale per l'accorciamento dei tempi per le sentenze a una revisione del Consiglio superiore della magistratura. sulla questione della prescrizione, la riforma Bonafede ha recepito il cosiddetto "lodo Conte": nella bozza si prevede che "la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice penale sia limitata alla sentenza di condanna e al decreto di condanna".Proprio sul lodo Conte però le distanze sono ancora lontane, con Italia Viva che ribadisce il suo "no". ... ilfogliettone

stanzaselvaggia : Penso ai digiuni radicali per l’amnistia, l’aborto, l’informazione, il Tibet, la ex Jugoslavia. Oggi c’è Salvini co… - pisto_gol : Giacomelli-quello di Napoli/Atalanta, ne ha combinata un’altra delle sue : oltre ad aver annullato il gol di Lukaku… - Corriere : Schlein e la domanda «scomoda» a Salvini: «Perché non c’eravate alle riunioni sui negoziati di Dublino?» -