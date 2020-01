Niente Georgina Rodriguez a Sanremo 2020? Avrebbe chiesto 100 mila euro (Di martedì 21 gennaio 2020) Continuano l’emorragia di ospiti e sembra anche che per Amadeus Niente Georgina Rodriguez a Sanremo 2020. Dopo Salmo e Monica Bellucci un altro importante no sarebbe quindi giunto dalla splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo secondo quanto riportato da La Stampa. Georgina Rodriguez, 25 anni e 15 milioni di followers su Instagram, Avrebbe dovuto essere la co conduttrice della puntata del 6 febbraio al fianco della star albanese Alketa Vejsiu, ma ora sarebbe arrivato un clamoroso dietrofront. Niente Georgina Rodriguez a Sanremo 2020 dunque, ma le polemiche sessiste stavolta non c’entrano nulla: “Qui sembra che il compenso conta. Sembra che il direttore di Rai1 Coletta abbia deciso una moratoria compensi troppo alti“. Nelle scorse ore erano emersi i compensi relativi alle donne di Amadeus al Festival di Sanremo 2020, tutte accreditate di un compenso da 25 mila euro con ... giornalettismo

