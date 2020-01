New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni puntate stasera 21/1 (Di martedì 21 gennaio 2020) New Amsterdam 2: trama, cast e anticipazioni puntate stasera 21/1 Oggi 21 gennaio 2020 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda New Amsterdam 2. La serie televisiva statunitense, ideata da David Schulner e basata sul libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, approda ad una nuova puntata con tre appassionanti episodi. Torna quindi la coinvolgente fiction dai toni drammatici che segue le vicende private e professionali di una squadra di dottori alle prese con continue emergenze, difficili casi medici dal risolvere e contrasti tra colleghi. Ma cos’ha in serbo per noi New Amsterdam 2? New Amsterdam 2: trama e anticipazioni puntate stasera 21/1 La seconda puntata di New Amsterdam 2 si aprirà con Il denominatore. Max soccorre un uomo afroamericano improvvisamente collassato a causa di una forte ipertensione. Determinato ad aiutare ... termometropolitico

dicofilo : RT @NiccoloZancan: Secondo il New York Times ci sarebbe un terzo caso. Un terzo incidente per il predecessore del Boeing 737 Max, nei press… - DonnaGlamour : New Amsterdam: la storia vera da cui è tratta la serie tv - SteTweet82 : Lo spot di New Amsterdam a quello di Adrian gli spiccia casa... #twittamibeautiful -