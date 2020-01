New Amsterdam 2 seconda stagione, anticipazioni trama seconda puntata (Di martedì 21 gennaio 2020) Il dottor Max Goodwin è tornato a dirigere l’ospedale pubblico di New York con la seconda stagione di New Amsterdam che è ripartita dai propri problemi di salute dello stesso medico, malato di cancro: tutti si chiedono quanto potrà ancora reggere l’ingombrante carico. La seconda puntata va in onda martedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5. New Amsterdam 2, anticipazioni trama seconda puntata Episodio 4: Il denominatore Dopo essere stato coinvolto in una partita a basket da un gruppo di afro-americani, Max soccorre uno di loro che viene ricoverato al New Amsterdam. Episodio 5: La linea di Karman Max e Sharpe devono abbattere il muro di gomma della burocrazia per convincere l’assicurazione di una paziente a coprire le spese per la maternità surrogata. Episodio 6: La mano destra di Dio Al New Amsterdam si scatena l’inferno: un pulmino finisce fuori strada, e i ... tvzap.kataweb

