NEW AMSTERDAM 2, anticipazioni episodi di martedì 28 gennaio (Di martedì 21 gennaio 2020) martedì 28 gennaio 2020 in prima serata assisteremo su Canale 5 ad altri tre episodi del telefilm New AMSTERDAM. Ecco come sempre delle brevi anticipazioni: Bravi soldati – Reynolds prende in carico Makayla, un'adolescente malata di leucemia il cui padre le dona il suo midollo per poi sparire nel nulla. Segui il tuo cuore – Una paziente oncologica della dottoressa Sharpe, per sopportare i dolori, fugge dall'ospedale e si inietta eroina in un vecchio hotel abbandonato. L'isola – Max, coadiuvato da un'equipe, decide di eseguire controlli di routine su tutta la popolazione femminile del carcere di Rikers Island.

