Nella corsa allo spazio l’Ue deve investire almeno 16 miliardi, Borrell: “Sarà la nuova frontiera della politica globale” (Di martedì 21 gennaio 2020) L’Ue deve assicurare le risorse minime necessarie per non restare indietro Nella corsa mondiale allo spazio e per evitare pesanti perdite di posizione in termini di competitività e sicurezza: è l’appello lanciato dai principali esponenti politici e industriali del settore intervenuti alla dodicesima Conferenza europea sulle politiche spaziali che si è tenuta oggi a Bruxelles. L’Italia è stata rappresentata dai sottosegretari Fraccaro e Tofalo e dall’Ad di Telespazio (gruppo Leonardo) Luigi Pasquali. I 16 miliardi di euro contenuti Nella proposta della Commissione per il programma spaziale europeo, nell’ambito del bilancio pluriennale 2021-2027, “sono il minimo” per un comparto che, come spiegato dall’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, è ormai diventato “la nuova frontiera della politica globale“. Lo spazio sta ... meteoweb.eu

