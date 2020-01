National Treasure, la saga con Nicolas Cage avrà un terzo film - (Di martedì 21 gennaio 2020) Niccolò Sandroni National Treasure (Il mistero dei templari) torna con un nuovo film. Vedremo nuovamente protagonista Nicolas Cage nel ruolo dell’archeologo Ben Gates? National Treasure, la saga d’avventura con protagonista Nicolas Cage, avrà un terzo capitolo dopo tredici anni dal secondo film. National Treasure, i primi due film Da noi conosciuto come “Il mistero dei templari”, il primo film del 2004 ci ha presentato Nicolas Cage nei panni di Ben Gates, archeologo appartenente ad una prestigiosa famiglia di esperti del settore. In questa prima avventura il protagonista partiva alla ricerca del tesoro dei templari dopo aver ricevuto un indizio dal nonno, interpretato da Christopher Plummer. Oltre a Cage, la storia vedeva protagonisti Diane Kruger, nel ruolo della dottoressa Abigail Chase, e Justin Bartha, nel ruolo dell’aiutante Riley Poole, ma a cui vanno aggiunte anche ... ilgiornale

