National Hugging Day: abbracciamoci di più e più forte (Di martedì 21 gennaio 2020) Non è un caso che a metà strada tra la fine delle festività Natalizie e San Valentino, sia collocato il National Hugging Day, la giornata internazionale degli abbracci. Istituita circa trent'anni fa, nel Michigan, dal reverendo Kevin Zaborney, il quale pensò, e pensò bene, che in questo periodo dell'anno, fatto di cieli grigi e giornate corte, fosse necessario un antidoto alla tristezza, una magia, una soluzione pratica per risvegliare le anime e i corpi. Il National Hugging Day venne esportato in tutta l'America e poi oltre oceano, per arrivare fino a noi, dove quest'anno si è presentato subito dopo il Blue Monday. E se il terzo lunedì del mese di gennaio è sempre il giorno più triste dell'anno, oggi è il suo antidoto, perché pare che non ci sia niente di meglio di un abbraccio per cacciar via la tristezza. Ce ne sono di indimenticabili, come quello di Vivian Leigh e Clarke Gable in ...

