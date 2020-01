Nasa, terza passeggiata spaziale per due astronaute: sostituite le batterie della Stazione Spaziale Internazionale (Di martedì 21 gennaio 2020) Jessica Meir e Christina Koch sono le due astronaute che hanno affrontato una passeggiata spaziale per portare a termine dei lavori di miglioria sulla Stazione spaziale Internazionale Due astronaute della Nasa hanno affrontato, ieri, una passeggiata spaziale per portare a termine dei lavori iniziati sulla Stazione spaziale Internazionale (in sigla ISS) la settimana scorsa. I … L'articolo Nasa, terza passeggiata spaziale per due astronaute: sostituite le batterie della Stazione spaziale Internazionale NewNotizie.it. newnotizie

