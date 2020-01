Napoli solo 17esima, dopo Milano, Roma e Firenze per ore perse nel traffico (Di martedì 21 gennaio 2020) Pensavate che Napoli fosse la regina degli ingorghi e del traffico? Sbagliato. Anzi, c’è chi, in Italia, se la passa molto peggio della nostra città. Ieri Inrix ha reso noto il Global card scorecard, ovvero la classifica delle città più congestionate del mondo. Ebbene, Napoli si piazza 17sima, con 186 ore in media di permanenza in auto fermi nel traffico. Nella top ten mondiale compaiono invece Roma e Milano. Roma è addirittura seconda, con 254 ore. Prima della Capitale solo Bogotà, dove le ore trascorse nel traffico sono 272. Milano, invece, è settima, con 226 ore. Tra le italiane, peggio di Napoli è anche Firenze, che con le sue 195 ore si piazza al 15simo posto. Va invece meglio che da noi a Torino, 22sima con 167 ore, Genova, 46sima con 148 ore e Bologna, 47sima con 147 ore. Bari è 71sima (133 ore perse), Palermo 83sima (119 ore perse). L'articolo Napoli solo 17esima, ... ilnapolista

