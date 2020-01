Napoli, scarcerato il giudice Capuano (Di martedì 21 gennaio 2020) È stato scarcerato, stanotte, il giudice il giudice Alberto Capuano, finito in carcere lo all’inizio del luglio scorso, nell’ambito di un’indagine anticorruzione in cui sarebbero emersi dei collegamenti con la camorra. Il magistrato, 60 anni, era in servizio presso la sede distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli quando venne arrestato. Capuano, che è difeso dagli avvocati Alfonso Furgiuele e Alfredo Sorge, una volta uscito dal carcere ha raggiunto casa a bordo di un taxi. La scarcerazione è frutto di un provvedimento del Tribunale del Riesame emesso ieri mattina, in sede di rinvio alla Corte di Cassazione. Dopodomani è prevista l’udienza per il giudizio immediato davanti alla seconda sezione del secondo collegio del Tribunale di Napoli (presidente Maria Pazienza). L'articolo Napoli, scarcerato il giudice Capuano proviene da Ildenaro.it. ildenaro

rep_napoli : Corruzione: scarcerato il giudice Capuano: va ai domiciliari [aggiornamento delle 12:49] - cronista73 : Corruzione, scarcerato giudice Capuano: va ai domiciliari - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Corruzione, scarcerato Gip del Tribunale di #Napoli arrestato a luglio -