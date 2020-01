Napoli | quanti infortuni | è emergenza per Gattuso

Quanti soldi hanno guadagnato le squadre italiane in Champions League? Juventus milionaria - Napoli e Atalanta festeggiano : Juventus, Napoli e Atalanta si sono qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020. L’Italia sarà rappresentata da queste squadre nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, lunedì 16 novembre andrà in scena il sorteggio e sarà l’urna di Nyon a svelare le avversarie che le compagini nostrane dovranno affrontare tra fine febbraio e inizio marzo nello scontro andata-ritorno. Il trofeo è da ...

Multe ai calciatori del Napoli - quanti soldi devono pagare i giocatori per l’ammutinamento? Che salasso per Insigne e Mertens : Oltre due milioni di euro complessivi. Questa è l’entità della salatissima multa impartita da Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, nei confronti dei suoi giocatori: ieri sono ufficialmente partite le 24 raccomandate indirizzate ai calciatori che hanno disobbidito all’ordine del ritiro imposto dal numero 1 della compagine partenopea, l’ammutinamento dello scorso 5 novembre dopo la partita contro il Salisburgo in ...

Mattino : Napoli - stipendi bloccati finché non saranno quantificate le multe : “Meritiamo di più” hanno intonato i tifosi del Napoli sugli spalti di San Siro ieri, riporta il Mattino, ma anche il presidente De Laurentiis sembra della stessa idea. Non l’ha convinto la prestazione dei suoi calciatori e ancora di più non lo ha convinto il loro carattere. Il presidente non intende far passare sotto gamba l’ammutinamento nei confronti del ritiro che aveva stabilito Nessun ripensamento: per De Laurentiis ...