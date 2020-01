Napoli Primavera: spunta il nome del sostituto di Roberto Baronio (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Crisi nera in casa Napoli, e non solo per quanto riguarda la prima squadra. Nella serata di ieri infatti è arrivato un comunicato del club partenopeo che attestava l’esonero di Roberto Baronio, tecnico del Napoli Primavera (leggi qui), dopo quattro sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica nel Campionato Primavera 1. La società azzurra sembra, nel frattempo, avere già deciso chi sarà il suo sostituto. Il nome uscito fuori nelle ultime ore è quello di Giuseppe Angelini, tecnico dalla grande esperienza in campo giovanile. Angelini infatti è stato allenatore del Cesena Primavera dal 2013 al 2017, oltre che vice della prima squadra nel 2009-2010 ed allenatore della prima squadra nella scorsa stagione 2018-2019, in cui ha vinto il campionato di Serie D. A proposito di bianconero: il riminese ha anche allenato gli Allievi ... anteprima24

