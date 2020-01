Napoli-Lazio, Coppa Italia: tv, formazioni, pronostici (Di martedì 21 gennaio 2020) Napoli-Lazio è una partita dei quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì alle 20:45, si gioca allo stadio San Paolo: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Napoli – Lazio martedì ore 20:45 Il Napoli non riesce a riprendersi e i risultati da quando è arrivato Gattuso al posto di Ancelotti sono addirittura peggiorati. In Serie A il Napoli ha perso quattro delle ultime cinque partite segnando appena quattro gol. Ormai la qualificazione alla prossima Champions League è andata: i quattordici punti di ritardo dalla Roma quarta in classifica sembrano troppi. Per salvare la stagione il Napoli dovrà provare ad andare il più avanti possibile in Champions League, dove però il sorteggio è stato molto sfortunato visto che agli ottavi di finale affronterà il Barcellona. E così l’ancora di salvataggio potrebbe essere rappresentata proprio ... ilveggente

