Napoli-Lazio (Coppa Italia) martedì 21 gennaio, corse extra per la metropolitana Linea 2 (Di martedì 21 gennaio 2020) corse straordinarie per la Linea 2 della metropolitana di Napoli in occasione della gara di Coppa Italia tra gli azzurri e la Lazio. Quattro corse extra in direzione Garibaldi-Gianturco, una verso Pozzuoli. Calcio d'inizio alle 20.45, prime corse extra dalle 22.50 circa da Campi Flegrei. Chiusa alle 22 la stazione Leopardi. fanpage

sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? - Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - Gazzetta_it : #Allan escluso dalla gara di #CoppaItalia con la #Lazio: infortunio o castigo? #NapoliLazio -