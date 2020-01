Napoli-Lazio 1-0, pagelle / Pensavamo che Insigne facesse il tiroaggiro e invece… giù il cappello (Di mercoledì 22 gennaio 2020) OSPINA. Il culo di Ospina stasera può essere oggetto, Ilaria cara, di un saggio antropologico-calcistico nonché essere paragonato a quelli più celebri di Sacchi o Prodi. Dapprima Immobile che scivola sul dischetto; indi la girata del Torrese che finisce in rete complice una mezza papera di Ospina ma è fuorigioco; infine una traversa e un palo nel finale. Di suo non ci mette niente o quasi, tranne una respinta su Milinkovic nel primo tempo. Per non parlare di quei lanci e rilanci sbagliati e persi. Ecco, diciamo che il sedere gli procura la sufficienza – 6 Per quanto mi riguarda, mi è bastato il rito voodoo su Immobile. Perché Ospina ha questo di grande: ha l’aspetto di un opossum e talvolta anche le movenze, ma è riuscito ad ipnotizzare il maestoso e terribile Ciro al punto da farlo scivolare e mandare alle stelle un rigore. E’ inspiegabile. La grandezza del colpo che tu ... ilnapolista

