Napoli, Gattuso: «Ho visto il veleno. Basta figuracce» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il tecnico del Napoli Gattuso ha analizzato il passaggio in semifinale di Coppa Italia a discapito della Lazio Gennaro Gattuso ha commentato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ottenuta a discapito della Lazio: «Venivamo da un momento imbarazzante. Ho visto grande spirito, abbiamo ritrovato il veleno. Pensiamo partita per partita e non accontentiamoci». «Rappresentiamo una società importante che in questi anni ha fatto grandissime cose e non possiamo permetterci di fare figuracce. Ritiro? Lo hanno deciso i calciatori», ha concluso il tecnico del Napoli ai microfoni di Rai Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - OptaPaolo : 4 - Prima di Gennaro #Gattuso, l’ultimo allenatore ad aver perso 4 delle prime 5 gare alla guida del #Napoli in Ser… - BTwoEl : #lombardo che tira via #Gattuso non facendolo rispondere alla domanda su #ghoulam la dice lunga su quella che è la… -