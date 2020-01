Mundo Deportivo – Il Barcellona pensa a un azzurro per sostituire l’infortunato Suarez (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Barcellona è in cerca di un'attaccante per sostituire Suarez, obiettivo principale è Aubameyang e l'alternativa potrebbe essere lo spagnolo Llorente. L'articolo Mundo Deportivo – Il Barcellona pensa a un azzurro per sostituire l’infortunato Suarez proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Salvato95551627 : RT @NCN_it: MUNDO DEPORTIVO - LLORENTE NEL MIRINO DEL BARÇA COME ALTERNATIVA D’ATTACCO #Llorente #mirino #Barcellona #Barça #alternativa #… - SeEarn : MUNDO DEPORTIVO - LLORENTE NEL MIRINO DEL BARÇA COME ALTERNATIVA D’ATTACCO #Llorente #mirino #Barcellona #Barça… - NCN_it : MUNDO DEPORTIVO - LLORENTE NEL MIRINO DEL BARÇA COME ALTERNATIVA D’ATTACCO #Llorente #mirino #Barcellona #Barça… -