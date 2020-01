Multe, i giocatori di area Raiola in tribunale contro il Napoli (Di martedì 21 gennaio 2020) Domani sarà “Raiola contro De Laurentiis”, come semplifica la Gazzetta dello Sport parlando dell’udienza che ci sarà in tribunale legata alla questione delle Multe dopo l’ammutinamento del 5 novembre. In ordine alfabetico: Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Dries Mertens, Arek Milik, Ptior Zielinski. Tutti area Raiola, il potente agente internazionale. Attraverso i legali i sei hanno chiesto al tribunale di Napoli la ricusazione di Piacci, in quanto partecipando in 24 diversi arbitrati (25 con il precedente di Higuain), nominati dalla stessa parte (il Napoli) perderebbe la sia figura di “super partes” Sono solo gli strascichi di quel 5 novembre, quella sera in cui il rapporto tra la squadra e il club si è irrimediabilmente incrinato. Ci vorrà ancora tempo per arrivarne a capo e intanto la stagione passa. E le Multe non sono l’unico problema nella ... ilnapolista

