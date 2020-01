MOVIOLA Napoli Lazio: l’episodio chiave del match (Di martedì 21 gennaio 2020) L’episodio chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: MOVIOLA Napoli Lazio l’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Napoli e Lazio, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Dirige la sfida l’arbitro Massa. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

LazioNews_24 : #NapoliLazio, segui il live con noi! Sintesi, moviola e tabellino #Lazio #SSLazio #SSL - news24_napoli : Coppa Italia, Napoli Lazio LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca… -