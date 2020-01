MotoGp, altri due anni su Sky ma la pay Tv guarda al futuro (Di martedì 21 gennaio 2020) E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della partenza della nuova stagione del Motomondiale e cresce la curiosità di capire se Marc Marquez riuscirà a confermarsi nuovamente dopo un 2019 in cui praticamente non ha avuto avversari. Gli appassionai che vorranno seguire gli eventi potranno contare ancora su Sky (oltre che su Tv8 per … L'articolo MotoGp, altri due anni su Sky ma la pay Tv guarda al futuro calcioefinanza

sportli26181512 : #AltriSport #MotoGP MotoGp, altri due anni su Sky ma la pay Tv guarda al futuro: E’ iniziato il conto alla rovescia… - R99_Photography : @danielamartani Bella figa, indubbiamente, ex-ombrellina dei paddock MOTOGP. A me era già conosciuta molto prima ch… - Misterhelmet : @crossi63 Non so se Rea sia da MotoGp. Di sicuro gli altri non sono al suo livello, Bautista a parte... -