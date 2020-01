Mostro "ANTICICLONE" e mega DEPRESSIONE afro-mediterranea: METEO live (Di martedì 21 gennaio 2020) Europa terra di anomalie METEO climatiche costanti, Europa terra di fenomeni METEO climatici estremi. Visto l'andamento del "non Inverno" non ci si può più nascondere, perché sino a questo momento hanno prevalso situazioni che poco hanno a che fare con il normale incedere stagionale. L'esempio più eclatante ce l'abbiamo sotto gli occhi: un'Alta Pressione eccezionale, da record, un vero e proprio Mostro anticiclonico che sta tenendo sotto scacco mezza Europa. Gli fa da contro altare una DEPRESSIONE afro-mediterranea particolarmente severa, che sta colpendo pesantemente Penisola Iberica, Nord Africa e la Sardegna. Potete apprezzare la dislocazione delle due strutture bariche dominanti nell'immagine satellitare opportunamente rielaborata per voi. L'ANTICICLONE va davvero impressione: come previsto la pressione a livello del suolo ha raggiunto picchi spaventosi, ovvero 1050 ... meteogiornale

Mostro ANTICICLONE Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mostro ANTICICLONE