Monica Bellucci snobba Sanremo. Amadeus incassa un altro rifiuto per il Festival (Di martedì 21 gennaio 2020) L’attrice italiana ha declinato l’invito di Amadeus per una delle serate del Festival di Sanremo. Dietro al rifiuto la gaffe del conduttore in conferenza stampa? Monica Bellucci snobba Sanremo. Ennesima magra figura per il conduttore della kermesse Amadeus che appena due giorni fa dovuto incassare anche il rifiuto del rapper Salmo. L’attrice italiana avrebbe dovuto accompagnare l’ex conduttore de l’Eredità sul palco del Teatro Ariston in una delle puntate in onda dal 4 all’8 febbraio. La Bellucci, che rientrava nel gruppo delle dieci donne scelte per accompagnare Amadeus, aveva già annunciato di essere da tempo in contatto con la direttore artistico per l’evento. Poi l’improvviso passo indietro. A Sanremo non ci sarà e viene naturale chiedersi se c’entrino le roventi polemiche di questi giorni dietro alla decisione ... kontrokultura

radiodeejay : Ecco le sue parole #MonicaBellucci #Sanremo - rtl1025 : #MonicaBellucci non parteciperà al #Festival di #Sanremo ?? ?? - juanpnunezmx : @ELJUST_ Monica Bellucci x 1000 -