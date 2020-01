Moda, a Parigi sfila l’infanzia di Chanel fra pizzi e ricami (Di martedì 21 gennaio 2020) Parigi, 21 gen. (askanews) – Gli spazi del Grand Palais di Parigi trasformati in un giardino che rievoca l’infanzia in orfanotrofio di Cocò Chanel. E’ stata presentata così alla Paris Fashion Week la nuova collezione haute couture primavera estate di Chanel. Una collezione che ricorda l’infanzia quella firmata da Virginie Viard con ampio uso di grembiuli, collarette in pizzo, giacche in tweed e grandi bottoni. In passerella trionfano i ricami e i disegni d’ispirazione floreale. notizie

