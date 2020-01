Mitsubishi - Sotto inchiesta in Germania per le emissioni diesel (Di martedì 21 gennaio 2020) La procura di Francoforte ha avviato un'indagine sulla Mitsubishi per presunta manipolazione delle emissioni di veicoli diesel. Le autorità inquirenti hanno anche condotto diverse perquisizioni negli uffici della casa automobilistica e di altre società.Le indagini. Secondo quanto comunicato dalla procura, l'indagine è volta a verificare il sospetto di una frode commerciale perpetrata a danno dei consumatori e riguarda una persona con incarichi di responsabilità all'interno delle attività del costruttore giapponese, la filiale di un gruppo internazionale di concessionarie e due fornitori di componentistica, tra cui la tedesca Continental. Le perquisizioni, condotte da funzionari della polizia giudiziaria di diverse città tedesche, hanno interessato dieci uffici tra Francoforte, Darmstadt, Hannover, Ratisbona e Heinsberg. I motori Sotto inchiesta. Nel mirino delle autorità tedesche ... quattroruote

emiliodeleidi : RT @quattroruote: #Mitsubishi: la Casa giapponese è sotto inchiesta in Germania per le emissioni dei #diesel ---> - giannettimarco : RT @quattroruote: #Mitsubishi: la Casa giapponese è sotto inchiesta in Germania per le emissioni dei #diesel ---> - quattroruote : #Mitsubishi: la Casa giapponese è sotto inchiesta in Germania per le emissioni dei #diesel --->… -