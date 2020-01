Mistero Maria De Filippi: si nasconde sui social ma ci sono gli indizi (Di martedì 21 gennaio 2020) Non solo regina della televisione, Maria De Filippi è sempre stata anche l’anti social per eccellenza. Sembrerebbe, però, che anche lei è presente su Instagram, che utilizza per spiare i profili più famosi, nascondendosi dietro a un nickname. Maria De Filippi ha un profilo Instagram? Ecco gli indizi Ospite a Cr4 La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole: sembrerebbe che Maria De Filippi abbia un profilo social. Fin qui nulla di strano, se non fosse che al posto di utilizzare il suo nome, si nasconderebbe dietro ad un nickname finto. Nessun profilo ufficiale, quindi, ma un profilo con pochi follower e pochi seguaci, da cui Maria controllerebbe i suoi amici, tutti i ragazzi con cui lavora, ma che utilizzerebbe anche per spiare i suoi avversari. Ovviamente Alfonso sa di quale profilo si tratta ma non ha ... velvetgossip

