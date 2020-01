Misterioso virus in Cina: confermati nuovi casi, quasi 300 in totale. A Fiumicino controlli su passeggeri ed equipaggio (Di martedì 21 gennaio 2020) Le autorità cinesi hanno confermato 77 nuovi casi di contagio del nuovo coronavirus, portando a 291 il numero totale. quasi tutti i nuovi casi (72) sono stati registrati nella provincia di Hubei, dove si trova la città di Wuhan, da cui è partito il focolaio. Gli altri tre sono stati registrati a Pechino e 2 a Shanghai. L’Australia ha deciso di rafforzare i controlli agli aeroporti a seguito del primo caso registrato nel Paese: lo ha reso noto il Chief Medical Officer del Ministero della Salute australiano, Brendan Murphy, a capo della protezione sanitaria del Ministero. Circa 160 voli a settimana arrivano in Australia dalla Cina, e 3 voli collegano direttamente Wuhan e Sydney. L’Australia si aggiunge a Singapore, Hong Kong, Malaysia, Giappone e Corea del Sud che ieri avevano deciso di rafforzare i controlli sui passeggeri in arrivo dalla città della Cina interna. Per ... meteoweb.eu

