Misteriosa polmonite in Cina, virologo: “Possibili casi in Italia ma l’epidemia è contenibile” (Di martedì 21 gennaio 2020) “E’ chiaro che i cinesi dicono abbastanza poco” sul nuovo coronavirus, “ma penso che la situazione vada vista anche in positivo: sono riusciti a individuare una ‘fogliolina’ in un mare sconfinato. Questi circa 200 casi di polmonite, che magari saranno anche molti di più e potrebbero sbarcare anche in Italia, sono però una piccola epidemia, che è stata individuata per tempo e che è ora, per questo, contenibile“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute il virologo dell’Università degli Studi Milano Fabrizio Pregliasco. “Il quadro va sicuramente visto nel suo evolversi nel tempo perché si tratta di una forma non peculiare di infezione, che provoca una comune polmonite. Ma io voglio vedere il positivo: un’epidemia è come un incendio, inizia in una piccola zona, poi aumenta e poi qualche spezzone vola via (e questo ... meteoweb.eu

