Missione di Guerini in Iraq e Kurdistan. Il ministro in visita al contingente italiano a Erbil e dal premier Mahdi. “Per l’Italia la lotta al terrorismo e il supporto al popolo iracheno sono una priorità” (Di martedì 21 gennaio 2020) “La mia presenza qui oggi è legata a due elementi: interloquire con le autorità irachene in relazione alle modalità con cui la nostra presenza può mantenersi e realizzarsi, testimoniare a tutti voi il nostro apprezzamento e la nostra vicinanza per l’opera che realizzate, per la testimonianza di impegno che date, per la modalità con cui svolgete il vostro lavoro anche in questa situazione difficile”. E’ quanto ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in visita al contingente italiano a Erbil, in Iraq, teatro delle principali tensioni dopo l’uccisione del generale iraniano Soleimani. Guerini, accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, e dall’Ambasciatore d’Italia a Bagdad, Bruno Antonio Pasquino, ha incontrato i militari del contingente italiano ed ha svolto una serie di colloqui istituzionali con le autorità locali. “Sono qui per ... lanotiziagiornale

