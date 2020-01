Millie Bobby Brown: la (nuova) polemica sugli outfit che la fanno sembrare più grande (Di martedì 21 gennaio 2020) Non è la prima volta che Millie Bobby Brown finisce nel mirino per i suoi look troppo "da adulta": l'attrice di Stranger Things è stata duramente criticata per il suo outfit Louis Vuitton dei SAG Awards. mondofox

wazoxwski : @appelsimpiken Personalmente, non sono per l'ipersessualizzazione delle donne. Sono per la libertà che le donne vog… - disagioolia : e niente ora pure Millie Bobby Brown ha più bocce di me che bella la vita - cwtchniall : io e millie bobby brown abbiamo un anno esatto di differenza ma io mi sento una 12enne -