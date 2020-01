Milano, investe una ragazzina di 13 anni e la carica in auto: poi la lascia vicino casa (Di martedì 21 gennaio 2020) Una ragazzina di 13 anni è stata investita da un'automobile con a bordo due donne in via Pascarella a Milano. La 28enne alla guida e la sua amica, dopo aver travolto la giovanissima, non hanno voluto chiamare i soccorsi, ma l'hanno caricata in auto e abbandonata dolorante vicino alla sua abitazione. La ragazzina è stata poi portata in ospedale dai genitori. Le due donne sono invece state rintracciate dalla polizia locale e denunciate per omissione di soccorso e violenza privata. fanpage

