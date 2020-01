Milano, arrestato l’uomo che ha aggredito il 29enne in zona Centrale con un cacciavite (Di martedì 21 gennaio 2020) È stato arrestato l'uomo ritenuto l'aggressore del 29enne colpito da un cacciavite nella serata di domenica 12 gennaio a Milano in via Schiaparelli, zona stazione Centrale. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, la polizia è riuscita a bloccare l'uomo, poi arrestato per tentato omicidio e minacce aggravate. fanpage

borghi_claudio : 50enne... un uomo... un passante. Cosa manca? Milano, 50enne si masturba in corso Como davanti a una bambina e all… - tommyferraiolo : RT @GiancarloDeRisi: È un giovane spacciatore del Mali a cui non è bastato finire in galera 3 volte in poco tempo. Mistero della giustizia… - KwisatzHaderac0 : RT @GiancarloDeRisi: È un giovane spacciatore del Mali a cui non è bastato finire in galera 3 volte in poco tempo. Mistero della giustizia… -