Migranti, l’annuncio di Di Maio: «Presto un nuovo patto europeo sulla questione dell’immigrazione» (Di martedì 21 gennaio 2020) «La Commissione europea ha riaperto il negoziato in materia di migrazione e asilo». A dare l’annuncio, tramite Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il 21 gennaio il capo politico del Movimento 5 stelle ha affermato che «Presto si arriverà a un nuovo patto europeo sulla questione migratoria». Il ministro, durante un incontro con il vicepresidente della Commissione Margaritīs Schinas e la commissaria agli Affari interni e per le migrazioni Ylva Johansson, ha voluto precisare che «l’Italia è il Paese che ha dato di più in questi anni ed è stata lasciata sola, ora tocca a qualcun altro». «Il nostro Paese rientra tra i 5 che hanno accolto più Migranti in Unione europea, ma le richieste di asilo sono più alte altrove, ad esempio in Francia, e ciò dimostra che gran parte delle persone che sbarcano sulle nostre coste non hanno intenzione di restarci, anzi vogliono poi ... open.online

