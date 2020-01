Migranti | dopo quattro giorni la Ocean Viking approda a Pozzallo

Sicilia - Open Arms sbarca a Messina con 122 Migranti : «Dopo 5 giorni siamo in un porto sicuro» – Il video : La nave dell’ong Open Arms è sbarcata nel pomeriggio al molo Norimberga di Messina, in Sicilia. A bordo dell’imbarcazione si trovavano 122 migranti: al loro arrivo hanno trovato ad attenderli i medici dell’Asp, alcuni volontari, la Croce rossa e le forze dell’ordine. Le 122 persone sono state trasferite al centro di prima accoglienza dell’ex caserma Gasparo a Bisconte per l’identificazione in attesa di ...

Migranti - naufragio al largo della Turchia : undici persone morte dopo che la loro barca è affondata - otto sono bambini : Nuova tragedia nelle acque del Mar Egeo. undici Migranti, tra cui otto bambini, sono morti dopo che la loro imbarcazione è affondata nelle acque al largo di Cesme, in Turchia. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa turca Anadolu. L’imbarcazione potrebbe essere una di quelle che nell’ultimo anno sono tornate a salpare dalle coste del Paese della Mezzaluna nel tentativo di raggiungere le coste della Grecia e facendo di ...

Migranti - in 33 sbarcano a Santa Maria di Leuca dopo 7 giorni di traversata in barca a vela – Le immagini : Sono 33 i Migranti soccorsi la notte scorsa sulla costa di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Si tratta di 21 iraniani, 10 iracheni e 2 ucraini. Tra loro anche una donna e due ragazzi di 14 e 15 anni. I Migranti si trovavano a bordo di una barca a vela che si è incagliata sulla scogliera sul lungomare Cristoforo Colombo, a Leuca. Alcuni Migranti sono stati portati in salvo dalla guardia di finanza, altri sono stati rintracciati ...

Migranti - nuovo sbarco in Puglia : 30 Migranti arrivano a riva dopo essersi incagliati tra gli scogli : "Sarebbero in viaggio da 7 giorni e con le attuali condizioni meteo e il vento forte hanno avuto piuttosto fortuna di arrivare a riva", ha raccontato la Croce Rossa dopo aver prestato soccorso i migranti sbarcati in provincia di Lecce: "Qualcuno ha riportato ferite lievi, alcuni sono stati medicati sul posto e uno dei migranti è stato ricoverato per ulteriori accertamenti".Continua a leggere

Migranti - in un video le urla dei bambini in mare dopo il naufragio a Lampedusa : Un video della Guardia Costiera mostra le immagini del salvataggio dei 149 Migranti, dopo la tragedia di sabato pomeriggio, a un miglio da Lampedusa: si sentono le urla disperate dei bambini, e le richieste di aiuto di uomini e donne finiti in mare, mentre lottano tra la vita e la morte. Proseguono le ricerche dei 15 dispersi, nonostante le condizioni meteo in peggioramento.Continua a leggere

Migranti : sindaco Lampedusa - '143 in salvo dopo naufragio - continuano ricerche' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - naufragio a circa un miglio da Lampedusa. Le motovedette della Guardia Costiera hanno tratto in salvo 143 Migranti che erano a bordo di un barcone che si è rovesciato a largo dell'isola. "I Migranti sono stati portati in salvo - racconta all'Adnkronos il sindaco di Lam

Celtic - tifosi organizzano raccolta fondi per il Baobab di Roma dopo il match con la Lazio : “Sono venuti qui a parlare con i Migranti” : Una squadra di calcio nata da immigrati irlandesi nel 1887 per dare da mangiare ai bambini poveri dell’East End di Glasgow e un’associazione che, a 2mila chilometri di distanza, si occupa di assistere i migranti senza dimora a Roma. A intrecciare le storie del Celtic e di Baobab Experience sono stati i cori fascisti e i saluti Romani di una parte dei tifosi della Lazio che il 25 ottobre scorso hanno girato in corteo per il centro di ...