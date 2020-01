“Migranti della Gregoretti non erano un pericolo, Salvini li ha privati della libertà personale” (Di martedì 21 gennaio 2020) L'atto di citazione contro Matteo Salvini, che il tribunale dei ministri di Catania ha inviato al Senato della Repubblica per chiedere l'autorizzazione a procedere per l'accusa di sequestro di persona, chiarisce le motivazioni per le quali l'ex ministro dell'Interno rischia il processo: "Decisioni illegittime ed evidenti violazioni". fanpage

Mov5Stelle : Così come fu un atto di mera propaganda bloccare i migranti a bordo della nave #Gregoretti, allo stesso modo da qua… - fanpage : 'Il caso #Gregoretti è l’ultimo spettacolino indegno di una politica dal respiro corto, incapace di assumersi le pr… - fanpage : #Migranti, Matteo #Salvini continua a 'scappare' -