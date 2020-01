Migrante morto al Cpr di Gradisca, si indaga per omicidio volontario: “Pestato dalle guardie” (Di martedì 21 gennaio 2020) Vakhtang Enukidze, cittadino georgiano di 37 anni detenuto al Centro per i Rimpatri di Gradisca, è morto per cause misteriose all’ospedale di Gorizia: si era sentito male nella sua stanza. Pochi giorni prima era stato protagonista di una rissa con un compagno. Secondo l’associazione “No Cpr e no frontiere Fvg”, sarebbe stato picchiato dalle guardie. La Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio volontario contro ignoti per la morte del georgiano Vakhtang Enukidze, 37 anni, detenuto al Cpr di Gradisca d’Isonzo e deceduto sabato nell’ ospedale isontino. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo precisando che lo straniero si era sentito male al Cpr e che l’ inchiesta, coordinata dal pm Paolo Ancora, è svolta dalla Squadra mobile.L’uomo era stato arrestato e portato in carcere martedì 14 gennaio con l’accusa di aver aggredito in una ... limemagazine.eu

