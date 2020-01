Metropolitana di Napoli, il sindaco de Magistris: “Dissequestrare la Linea 1” (Di martedì 21 gennaio 2020) Linea 1 Metropolitana: circolazione ancora limitata alla tratta Colli Aminei-Garibaldi (col sindaco che si augura un rapido dissequestro da parte dell’autorità giudiziaria del tratto tra Piscinola, Chiaiano e Frullone). A una settimana dall’incidente di Piscinola, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha pubblicato su Facebook un video in cui spiega le difficoltà vissute in questi giorni dalla Linea 1 della Metropolitana. Il primo cittadino partenopeo si augura un ripristino quanto più rapido possibile dell’intera tratta, ad oggi limitata da Colli Aminei a Garibaldi. Affinché ciò avvenga, è necessario il dissequestro del tratto ferroviario che caratterizza le stazioni Piscinola, Chiaiano e Frullone: “Aspettiamo -sottoLinea de Magistris- che la magistratura al più presto, ci auguriamo in settimana, ci dia il dissequestro del tratto ferroviario da Piscinola a Colli Aminei, così in ... 2anews

