Meteo Sud Italia: comincia il rischio SICCITÀ (Di martedì 21 gennaio 2020) Che non sia un inverno dal Meteo favorevole lo abbiamo capito tutti, ma adesso si sta mettendo male per quanto riguarda la SICCITÀ in alcune zone del Sud.A differenza del Centro-Nord, colpito da una incredibile quantità di pioggia tra metà ottobre e metà dicembre, il Meridione non sempre ha ricevuto tali apporti idrici, ma anzi spesso e volentieri è rimasto ai margini. Tendenza per il weekend: Meridione ancora ai margini. Anche se dovesse esserci qualche piovasco, sarebbe assolutamente insufficiente. Oltretutto, in questo bizzarro gennaio 2020, le fasi Meteo piovose al Sud sono state molto fugaci: ne consegue che in alcune zone della Calabria e della Sicilia per ora non si sono mossi i pluviometri, in altre parole non è caduta una goccia d'acqua.Ricordo che i mesi invernali sono piuttosto propensi a piogge per il Meridione, e sono anche fondamentali in vista della lunga ... meteogiornale

