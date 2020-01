Meteo ROMA: generalmente soleggiato, PEGGIORA verso il weekend (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Meteo su ROMA vedrà l'anticiclone in grande spolvero, a favorire bel tempo e clima mite in pieno giorno. Solo da venerdì è probabile un parziale cedimento dell'anticiclone, con l'approssimarsi di una perturbazione. Martedì 21: quasi sereno. Temperatura da 5°C a 16°C. Pressione atmosferica media: 1038 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 7 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Mercoledì 22: sereno. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1034 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche 11 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Giovedì 23: sereno. Temperatura da 5°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Venerdì 24: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 6°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1026 ... meteogiornale

