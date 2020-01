Meteo MILANO: BEL TEMPO fino a giovedì, torna la nebbia. Poi CAMBIA (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO risulterà all'insegna della stabilità nella giornata di martedì, ma con gelo notturno. Mercoledì e giovedì non ci saranno variazioni, ma con il ritorno di foschie e nebbie soprattutto nelle ore più fredde. Martedì 21: sereno. Temperatura da -3°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1043 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 13 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Mercoledì 22: foschia leggera. Temperatura da 0°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1035 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. giovedì 23: poco nuvoloso. Temperatura da 0°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est 6 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Venerdì 24: coperto con pioggia e neve. Stima Pioggia e Neve 2 mm/cm. Temperatura da -1°C a 8°C. Pressione ... meteogiornale

biondario : @bloody_ale ahahah che poi c’è il rischio che capisca male e inizi a parlarti del meteo di Milano ?? - infoitestero : METEO MILANO - MALTEMPO con temperature in CALO, ma presto un nuovo miglioramento, ecco le previsioni - Flavioptrainer : RT @ilmeteoit: #Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: AUSTRALIA senza pace, IMPRESSIONANTE TEMPESTA di SABBIA nel #Queensland. Le IMMAGINI #Milano… -