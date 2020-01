Meteo Italia sino al 2 Febbraio, strappi di FREDDO in mezzo al l'Anticiclone (Di martedì 21 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 2 Febbraio Piccole novità. Basterà a cambiare sostanzialmente un quadro Meteo climatico apparentemente segnato? La risposta al quesito l'avremo probabilmente entro il fine settimana, allorquando i modelli matematici di previsione saranno in grado di recepire al meglio il ruolo dell'enorme depressione secondaria collocata lungo l'asse iberico-marocchino. Depressione che, lo sapevamo, avrebbe condizionato non soltanto le condizioni Meteo della Sardegna ma nel processo evolutivo a suo carico avrebbe determinato le sorti tanto del medio termine quanto probabilmente del lungo periodo. Nel medio termine, ad esempio, la falla che andrà ad aprire sull'Europa occidentale verrà molto probabilmente sfruttata dalla circolazione zonale che in tal modo avrà la possibilità di inserire una nuova perturbazione nel Mediterraneo. Perturbazione che tra ... meteogiornale

