Meteo d'Inverno: tempesta Gloria sulla Spagna porta grande neve, pioggia e vento (Di martedì 21 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: la costa spagnola orientale e il suo entroterra, dalla costa Blanca a Valencia e anche più a nord, sono stati colpiti da una pesante tempesta di neve, vento, pioggia, e da una forte mareggiata con onde altissime. La tempesta, chiamata Gloria, ha causato enormi disagi, costringendo alla chiusura di strade e aeroporti. L'aeroporto di Alicante è stato chiuso per l'intera giornata del 20 gennaio a causa della tempesta di vento.La città di Javea, in provincia di Alicante, è stata colpita da una violentissima mareggiata con onde alte diversi metri che sono penetrate per le vie della città creando numerosissimi danni. La neve è caduta abbondante a quote di appena 300/500 m di altezza, ed i 35 mila abitanti di Villen, nella zona di Valencia, sono rimasti bloccati a causa di una intensa nevicata della durata di 7 ore. Una furiosa tempesta di ... meteogiornale

