Messico, giornalista accusa il sacerdote: "A sei anni ci leggeva la Bibbia e ci masturbava" (Di martedì 21 gennaio 2020) Lavinia Greci La testimonianza arriva da Cancun e a essere coinvolto è un sacerdote, ora ridotto a stato laicale, che avrebbe abusato di alcune ragazzine che frequentavano la scuola fondata da Marcial Maciel Degollado L'accusa è molto pesante e, ancora una volta, riguarda degli abusi sessuali su minori compiuti da uomini appartenenti alla Chiesa cattolica. Questa volta, la denuncia arriva dal Messico ed è rivolta a padre Ferdinando Martinez, accusato di aver abusato di alcune bambine, di età compresa dai sei ai nove anni. "Ci faceva chiamare in sacrestia, ci sistemava accanto a lui, a volte anche sulle sue gambe e mentre ci leggeva la Bibbia o il Vangelo ci masturbava", avrebbe raccontato una delle vittime. L'accusa alla congregazione Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le bambine in questione (che sono ormai grandi) frequentavano una prestigiosa scuola privata ... ilgiornale

