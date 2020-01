Mercato Parma, si cerca un attaccante per sostituire Inglese: i nomi (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercato Parma, l’infortunio di Inglese costringe Faggiano a dover cercare un attaccante. Si pensa a Matri e Sanabria L’infortunio accorso a Roberto Inglese ha complicato non poco i piani del Parma. La lesione di alto grado rimediata dall’attaccante costringe Faggiano a doversi adoperare nel Mercato dei centravanti. Per sopperire all’assenza del calciatore, il d.s. crociato avrebbe pensato a Matri e Sanabria. Il primo è di proprietà del Sassuolo ma in forza al Brescia, il secondo è ben utilizzato da Nicola al Genoa. Lo fa sapere Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

