Mercato Juventus, cessione definita: il giocatore saluta i bianconeri, ma resta in Serie A (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercato Juventus- Come evidenziato dalle ultime indiscrezioni di radioMercato, la Juventus sarebbe pronta a salutare Pjaca, ormai pronto a dire sì alla corte del Cagliari e all’inizio della nuova avventura in terra isolana. Un affare che potrebbe essere completato già nel corso della settimana. Trattativa basata sulla base del prestito, con possibili aggiornamenti in vista della prossima estate. Pjaca avrà modo di ritrovare la forma migliore dopo due anni a dir poco sfortunati.ù Mercato Juventus, Pjaca al Cagliari: il piano della Juventus Paratici vorrebbe rilanciare il giocatore per poi valutare potenziali offerte di Mercato in vista della prossima estate. Pjaca, dal canto suo, avrà voglia di riprendere totale confidenza con il calcio giocato, rientrare in forma, mettendosi alle spalle due anni veramente complicati. Leggi anche: Juventus Roma probabili formazioni, Buffon titolare ... juvedipendenza

