Melita Toniolo Instagram, eccitante body sgambato e tacchi alti: «Fai un altro calendario» (Di martedì 21 gennaio 2020) Web influencer e modella, conduttrice e showgirl, tutto questo è Melita Toniolo, trentatreenne trevigiana, diventata famosa nel 2007 per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre un milione di follower, la giovane ha pubblicato un nuovo scatto sensuale. «Il tempo divora ogni cosa», ha scritto come didascalia l’ex Diavolita di Lucignolo: un messaggio sibillino. La certezza una sola: i fan hanno gradito, il ritratto bollente non è passato inosservato. Melita Toniolo Instagram, eccitante body sgambato e tacchi alti: «Fai un altro calendario» La foto hot mostra Melita Toniolo con addosso un eccitante body nero sgambato. La soubrette ha dato ampio sfoggio della sua totale bellezza: si è lasciata immortalare rannicchiata di profilo. In primo piano il lato b, ma soprattutto ... urbanpost

ciuffini_alex : La bellissima Melita Toniolo???? - DissegnaGas : RT @telegnocca: la dea Melita Toniolo in formissima ?????????? - Filog18 : melita toniolo rimarrà per sempre il mio primo amore -