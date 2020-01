Meghan Markle, le prime foto ‘in libertà’ dopo il divorzio reale (Di martedì 21 gennaio 2020) Lunedì 20 gennaio il principe Harry d’Inghilterra si è imbarcato su un volo per il Canada dall’aeroporto di Heathrow e così si è ricongiunto alla consorte Meghan Markle. In quello che è stato uno degli ultimi impegni ufficiali del duca del Sussex, in veste di ‘senior member’ della Famiglia reale, Harry ha partecipato a Londra al summit Regno Unito-Africa sugli investimenti e ha avuto una serie di incontri privati, tra cui quello con il primo ministro, Boris Johnson. dopo l’ok della regina Elisabetta, i due potranno iniziare la loro nuova vita in Canada. La regina Elisabetta “rispetta e comprende” la decisione del principe Harry e della consorte Meghan di voler fare un passo indietro rispetto ai propri doveri di ‘senior members’ della Royal Family, si leggeva nel comunicato emesso da Buckingham Palace, al termine del vertice reale di Sandringham, al quale ... caffeinamagazine

