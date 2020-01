Meghan Markle e Archie, prima passeggiata da soli: la foto (Di martedì 21 gennaio 2020) Nei boschi di Vancouver Meghan Markle si è concessa una passeggiata in tuta insieme al piccolo Archie e ai suoi cani: con loro anche due body guard, e c’è chi si domanda già se verranno pagati con i soldi dei contribuenti o della Corona. Meghan Markle: la passeggiata In abiti informali e con uno spesso cappello di lana calato fin sopra gli occhi, Meghan Markle si è concessa una passeggiata per i boschi di Vancouver dove sembra che lei e Harry abbiano deciso di prendere casa dopo il loro addio alla Royal Family e ai titoli nobiliari. La coppia avrebbe scelto una lussuosa villa con vista sull’oceano, e secondo indiscrezioni la Regina sarebbe oltremodo furiosa per via della loro scelta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daily Mail (@dailymail) in data: 20 Gen 2020 alle ore 3:26 PST Come se non bastasse Meghan è stata pizzicata insieme a due guardie ... notizie

