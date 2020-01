Meghan è già un lontano ricordo. A Corte ci sono i duchi del Wessex - (Di martedì 21 gennaio 2020) Carlo Lanna Chi sostituirà a palazzo i duchi di Sussex? Secondo le prime indiscrezioni saranno il Principe Edoardo e sua moglie Sophie a prendere il posto di Meghan accanto a Kate Middleton La famiglia reale è stata scossa da uno scandalo, se così si può chiamare, senza precedenti. La rottura di Meghan Markle e di Harry ha spezzato la "tranquillità" che si respirava a palazzo, catalizzando sui Windsor tutta una serie di rumor e pettegolezzi (alcuni di questi anche infondati) che stanno appannando l’alone mistico dei reali. A cercare di ridare lustro alla royal family, ci pensa Kate Middleton. Lei ad oggi è l’unica "rampolla" di Corte che ha la possibilità di mantenere alto il buon nome della Corona. Sempre in tiro e sempre al top, la Middleton ora non deve commettere nessun tipo di errore, altrimenti nessuno potrà sopravvivere a un’altra bufera mediatica. I media, proprio su ... ilgiornale

martalaffi : My two cents (ancora) su Harry e Meghan, chi glielo dice che rinunciare allo status renderà la situazione migliore?… - VanityFairIt : Il principe ha già preso l’aereo per rientrare in Nord America. E per iniziare davvero, con moglie e figlio, la sua… - la_pippi : RT @lbianchetti: Non so quando Sorrentino abbia sceneggiato The New Pope, ma di Meghan aveva già capito tutto. Lo prenderei come consulente… -