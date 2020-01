Maxi richiamo di Toyota: "Problemi sugli airbag" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Angelo Scarano La Toyota adesso richiama 3,4 milioni di auto per Problemi agli airbag: ecco tutti i modelli interessati La Toyota ha annunciato un Maxi richiamo per milioni di auto. La casa giapponese ha infatti deciso di richiamare ben 3,4 milioni di veicoli in tutto il mondo per un problema all'airbag. Di fatto un gusato elettronico potrebbe provocare un mal funzionamento degli stessi air bag in caso di impatto. Sono diversi i modelli interessati. Tra questi ci sono le Corolla 2011-2019, le Matrix 2011-2013, le Avalon 2012-2018 e i veicoli ibridi Avalon 2013-2018. Va sottolineato che il richiamo riguarda almeno 2,9 di auto vendute negli Stati Uniti. A finire nel mirino sarebbe l'unità di controllo che a quanto pare non ha una protezione adeguata contro il rumore elettrico che può verificarsi in caso di incidente. Con questa "falla" nel sistema potrebbe scattare un mancato ... ilgiornale

